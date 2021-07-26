Kenan Karaman'dan transfer sonrası itiraf

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kenan Karaman'dan transfer sonrası itiraf
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26 Temmuz 2021 11:06
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman antrenmanların çok zorlayıcı geçtiğini söyledi.

Düsseldorf'tan transfer edilen milli futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" dedi.

Öte yandan Kenan Karaman, antrenmanlardaki istekli tavrıyla dikkat çeken isimlerden oldu.


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