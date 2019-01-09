Kemba: "Takım kurmak benim işim değil"

Kemba Walker, Charlotte Hornets'ın genel menajeri Mitch Kupchak'in takım kurma yeteneğine güvendiğini ve kadro kararlarına dahil olmayacağını söyledi.
Kemba'nın açıklamaları şu şekildeydi: "Bu benim işim değil. Bunu bu adamlara bırakacağım. Kariyeri boyunca takım kurma konusunda harika bir iş çıkaran, harika bir adam olan Mitch'e sahibiz. Ve ona çok güveniyorum. Her zaman konuşuruz zaten. Kim bilir?"
28 yaşındaki Walker, sezonda ortalama 25.4 sayı ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Herhangi bir NBA beşine girmesi, MVP ödülünü kazanması veya Yılın Savunmacısı seçilmesi halinde 5 yıllığı 221 milyon dolarlık bir "supermax" kontratı imzalamak için uygun durumda olabilecek.
Kupchak, geçtiğimiz Temmuz ayında Walker'ın, Hornets ekibinin gelecekteki temel taşı olarak görüldüğünü belirtmişti.