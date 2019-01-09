Kemba: "Takım kurmak benim işim değil"

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Kemba Walker, Charlotte Hornets'ın genel menajeri Mitch Kupchak'in takım kurma yeteneğine güvendiğini ve kadro kararlarına dahil olmayacağını söyledi.Kemba'nın açıklamaları şu şekildeydi:28 yaşındaki Walker, sezonda ortalama 25.4 sayı ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Herhangi bir NBA beşine girmesi, MVP ödülünü kazanması veya Yılın Savunmacısı seçilmesi halinde 5 yıllığı 221 milyon dolarlık bir "supermax" kontratı imzalamak için uygun durumda olabilecek.Kupchak, geçtiğimiz Temmuz ayında Walker'ın, Hornets ekibinin gelecekteki temel taşı olarak görüldüğünü belirtmişti.