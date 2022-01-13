Kaza sonrası Marcao'dan açıklama!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaza sonrası Marcao'dan açıklama!
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13 Ocak 2022 19:27
Marcao, yaptığı kaza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Marcao kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İyiyim, ailemle birlikteyim. Arabamda sadece maddi hasar var. Mesajlarınız için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir aracın çarptığı ve oyuncunun kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

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