Kayserispor, Etebo'yla ilgileniyor!

Peter Etebo, Süper Lig'e dönüyor. HES Kablo Kayserispor'un oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Etebo'yla ilgileniyor!
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18 Haziran 2021 14:24
Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip için son iddia ise Etebo oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Etebo ile Kayserispor'un ilgilendiği iddia edildi. İngilizlerin yerel Stoke On Trent Gazetesi Peter Etebo'nun Stoke City'e dönmek istemediğini yazdı. Gazete, "Galatasaray ile verimsiz geçen bir sezonun ardından Nijeryalı Clayton Wood'a geri dönmeyecek. Türkiye'de kalabilir. Bu yönde bir ilgi var" iddiasını ortaya attı.

Kayserispor'un ilgilendiği iddia edilen Etebo, Feirense, Las Palmas, Getafe, Stoke City ve Galatasaray formaları girdi. [Kayseri Haber]


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