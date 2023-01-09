Kayserispor'da Sivas mesaisi start aldı

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Sivas mesaisi start aldı
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09 Ocak 2023 19:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını 10 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

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