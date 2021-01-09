Kayserispor çıkışta! Malatya'yı da geçtiler...

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.



Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada kendi kalesine Semih Kaya kaydetti.



Kayserispor, 9. dakikada Denis Alibec'le kullanılan penaltıdan yararlanamadı.



Ligde üst üste 2. maçını kazanan Kayserispor, 16 puanla 18. sırada yer aldı. Üst üste 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer buldu.



Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.



9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.



10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.



21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.



23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.



39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.



62. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



87. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez



Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo (Dk. 81 Emre Demir), Ackah (Dk. 46 Attamah), İlhan Parlak (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 78 Fernandes), Lennon (Dk. 81 Muğdat Çelik), Alibec



Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya (Dk. 46 Hadebe), Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah (Dk. 46 Ndayishimiye), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 35 Umut Bulut), Fofana (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Lukoki)



Gol: Dk. 10 Semih Kaya (kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Kaya, Dk. 50 Chebake, Dk. 60 Mustafa Eskihellaç, Dk. 88 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)







