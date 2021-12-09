Kayserispor, Beşiktaş'a karşı galibiyet istiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 15 haftada karşılaştığı 5 İstanbul ekibi karşısında 1 beraberlik 4 kez de galibiyet alarak sahadan mağlup ayrılmadı.



15. haftada Kadir Has Stadı'nda 9 kişi kaldığı Antalyaspor karşısında sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak büyük bir mücadele örneği sergileyen Kayserispor, şimdi Pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



İstanbul ekipleri karşısında başarılı bir grafik ortaya koyan Kayserispor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, Karagümrük'ü 2-1, Galatasaray'ı 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Başakşehir'i de 1-0 yenerek 13 puan topladı.



İstanbul takımları karşısında kaybetmeyen sarı kırmızılı ekip gözünü şimdi Beşiktaş maçına çevirdi. Beşiktaş'ı yenecek güce ve morale sahip olduklarını belirten Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, kaybetmedikleri İstanbul takımlarına bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın sıkıntılı dönemde olduğunu belirten Çamlı, "Şu ana kadar İstanbul takımlarına karşı kaybetmedik. 4 galibiyetimiz ve 1 de beraberliğimiz var. Beşiktaş maçını da kazanarak İstanbul takımlarına kaybetmeme serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



Haber: Faruk Aydemir





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