Kayserispor, Bernard Mensah ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile anlaşmaya vardı.

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Kayserispor, Bernard Mensah ile anlaştı
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26 Temmuz 2021 15:04
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

9 futbolcu transfer edip 8 futbolcu ile yolunu ayıran sarı kırmızılılar, kadrosunda bulunan ve en yüksek maaş alan oyunculardan birisi olan Bernard Mensah ile de anlaşmaya vardı.

Yukatel Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı futbolcu ile konuşarak fiyatında indirim yapılması kararı aldı. Kayserispor'da kalmak isteyen Ganalı futbolcu, kendisine sunulan yeni teklifi kabul etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah, bu sezon Kayserispor'da üçüncü sezonunu geçirecek. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mensah, siyah beyazlı forma ile 35 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yaptı. 5 kez sarı kart gören Mensah 15 maça ilk 11'de çıkmıştı.

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