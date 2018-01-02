Kayserispor başkanı Erol Bedir'den transfer açıklaması!

Kulübü Başkanı, Süper Lig'de 30 puanla 5. sırada yer aldıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini belirterek, "İki kulvarda da iddialı bir şekilde gidiyoruz." dedi.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bedir, Ocak 2017'de görevi devraldıklarında sıhhatli bir borç alacak bilgisine sahip olmadıklarını belirtti. Bedir, zaman içerisinde ise konu hakkındaki bilgilerinin yüzde 80-90'a ulaştığını aktardı.Bu yılın ocak ayı itibarıyla 131 milyon 800 bin lira borç tespit ettiklerini aktaran Bedir, şunları kaydetti:"Bu borçların 18 milyon lirası banka kredisi. Geri kalanı da futbolcu borçları, kulüp alacakları, kişi borçları gibi. Bunlarla mücadele edildi, bir takım sıkıntılar göğüslendi. Bu borcun 83 milyon lirasını ödedik. Bunun yaklaşık 20 milyon lirası için ocak, şubat aylarında şehrimizin büyükleri tarafından çeşitli sponsorlar harekete geçirilerek Kayserispor'a yardım etmeleri sağlandı. Kalanını ise gerek kulüp gerekse şahsi krediler ve takımın performansıyla kazanılan gelirden ödedik. Şu an itibarıyla banka kredimiz 50 milyon liraya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada ise 159 milyon lira borcumuz var. 60 milyon lira muhtemel beklediğimiz bu yılın geliri var, 99 milyon lira kalıyor. Mayıs ayı geldiğinde her şey normal giderse, anormal borçlanmazsak, yeni transferler yapmazsak bizim toplam borcumuz 100 milyon lira civarında olacak. Geçmişe yönelik ödediğimiz 83 milyon lira, 47 futbolcu ve 5 teknik adama ödendi. İnanır mısınız 3 puan aldığımızın sabahı kulüpten arıyorlar, 'Üç tane icra geldi.' diyorlar."Geride kalan yıllara oranla taraftar sayısında önemli bir artış sağladıklarını dile getiren Bedir, şöyle konuştu:"Geçen sene devre arasına kadar 3 bin 900 seyirci ortalamasına oynamışız. İkinci yarıda 6 bin 668 taraftara oynamışız. Bu yıl ilk yarı 9 maçta 186 bin 200 kişi gelmiş, yani 20 bin 690 seyirci ortalamasına ulaşmışız. Kombine ise geçen sene 3 bin 390 iken bu yıl 13 bin 449. Ligde 30 puanla 5. sıradayız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. İlk maçı kazanarak kupada çeyrek final adına küçük bir avantaj yakaladığımızı da düşünüyorum. İki kulvarda da iddialı bir şekilde gidiyoruz."Ligde ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de takıma minimum 25 puan hedefi koyduğunu anlatan Bedir, "İkinci yarı 25 puan alırsak 55 puan olur, istatistiklere baktığınız zaman da ilk 5'tesiniz demektir. İlk 5'te olursanız ne olur, Avrupa kupasına gidersiniz. Şu anda 30 puanımız var ve alt sıralarla bir ilgimiz kalmadı. Yukarıda ise iki hedef var, biri şampiyonluk diğeri ise Avrupa kupalarına gitmek. Amacımız, Kayseri'ye Avrupa'dan takım getirmek. Hedefimiz, ligi 25 ve üzeri bir puanla ilk 5'in içerisinde nerede bitireceksek orada bitirmek." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Marius Sumudica ile Antalyaspor maçı öncesinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Rumen çalıştırıcının takım hakkındaki raporlarını aldıklarını kaydeden Bedir, şöyle devam etti:"Görüşmemizde hoca, 'Ben transferden evvel bugüne kadar oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorum. Eğer siz transfer yapacaksanız ve oyunculara verilen sözler anlamında sıkıntı yaşanacaksa ben transfer istemiyorum.' dedi. Devre arasında 2 ya da 3 oyuncu istediğini iletti. Mevki olarak da biri yüzde yüz kanat, diğer ikisi ön bölge. Yabancı kontenjanımız dolu, hocanın raporu doğrultusunda Bia'ya bir takım bulup yeni bir oyuncu getirme düşüncesi hasıl oldu. Diğer iki transferi ise yerlilerden düşünüyoruz."Bu süreçte takıma forvet alınması gerektiği yorumları yapıldığını ancak Umut Bulut'un üzerinde performans sergileyecek bir oyuncu tanımadığını belirten Bedir, ellerinde Asamoah Gyan gibi kaliteli bir futbolcu bulunduğunu, ikinci devre ondan katkı alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.