Kayseri Basketbol Avrupa'da kayıp

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsrail kulübü Neve David Ramla'ya 89-71 yenilerek turnuvadan elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri Basketbol Avrupa'da kayıp
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02 Aralık 2021 23:09
Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsrail kulübü Neve David Ramla ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Ramla şehrindeki Kiryat Menachem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-23, ilk yarısını ise 49-31 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 28 sayıya (75-47) yükselten Neve David Ramla, mücadeleyi 89-71 kazandı.

D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, turnuvaya veda etti.


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