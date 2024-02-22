Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi, Cengiz Aygün'e A Milli Takım; Cengiz Aygün de Mehmet Büyükekşi'ye Kastamonuspor forması hediye etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi, Cengiz Aygün'e A Milli Takım; Cengiz Aygün de Mehmet Büyükekşi'ye Kastamonuspor forması hediye etti.
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