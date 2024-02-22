Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 15:12
Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi, Cengiz Aygün'e A Milli Takım; Cengiz Aygün de Mehmet Büyükekşi'ye Kastamonuspor forması hediye etti.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery