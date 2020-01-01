Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası grubunda kendilerini favori gördüğünü söyledi.Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu ekibi, EHF Kupası A Grubu maçlarının hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EHF Kupası A Grubu'ndaki ilk maçlarını, 4 Ocak Cumartesi günü Macaristan'ın Schaeffler takımıyla sahalarında oynayacaklarını hatırlattı.Ocak ve şubat aylarının kendileri açısından yoğun geçeceğine işaret eden Günal, "Hem EHF Kupası hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig maçlarının üst üste gelecek olması, bizim için zor bir sürecin başlangıcı olacak ama ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir ay boyunca neredeyse hiç ara vermeden pazar ve çarşamba maçımız olacak. Bu süreçte 6 Avrupa kupası, 2 Türkiye Kupası, 5 de lig maçı olmak üzere 13 müsabaka yapacağız." diye konuştu.Avrupa'da önemli işler yapmak istediklerini vurgulayan Günal, şunları kaydetti: "Grubumuz zor gibi gözükse de hedefimiz en üst. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda favoriyiz. EHF Kupası'ndaki rakiplerimizin sayfalarını takip ediyorum. Bizi kendilerine rakip olarak görmüyorlar ama bu avantaj. Yıllardır bu işin içindeyim. Kendi adıma söyleyeyim, bu grubun favorisi biziz. İki rakibimizin son Dünya Şampiyonası'nda oynayan altışar sporcusu var ama bu bizden daha iyi olduklarını göstermiyor. Maçlar sahada, mücadele ile kazanılıyor. Mücadeleyi sahada ne kadar üst seviyede tutabilirsek, o kadar iyi oluruz. Potansiyeli olan, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu 4 Ocak'tan itibaren tüm Avrupa'ya göstereceğiz."Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ekipleriyle mücadele edecek.