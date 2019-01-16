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Kasımpaşa, kupada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Kasımpaşa, kupada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında
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16 Ocak 2019 09:30
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor ve Menemen Belediyespor'u eledi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turda Altındağ Belediyespor, 5. turda ise Kahramanmaraşspor'u saf dışı bıraktı.

Rövanş karşılaşması 24 Ocak Perşembe günü yapılacak.

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