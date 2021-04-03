Karşıyaka'dan açıklama; 'Fenerbahçe Beko maçına gençlerle çıkarız'

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erteleme talebinde bulundukları ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları Fenerbahçe Beko maçına, taleplerinin kabul edilmemesi halinde genç takımla çıkacaklarını bildirdi.



Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarını aktardı.



Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için TBF'den ertelenme talebinde bulunduklarını bildiren Büyükkarcı, başvurularının TBF'nin "sözde önceden uygulanan kurallar" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.



Büyükkarcı, konuya ilişkin süreci Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç nezdinde yürüterek birlikte erteleme taleplerini yinelediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Öncelikle Türk basketbolu adına önemli bir eşik öncesinde içerisinde olduğumuz duruma gösterdikleri saygının yanı sıra sergiledikleri olumlu ve anlayışlı yaklaşımdan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz. Bununla birlikte konuyu anlatamadığımız ya da anlamaktan imtina eden Basketbol Federasyonumuzu, biz kulüpler için var olduklarını hatırlatarak, görev ve sorumluluklarının bilinciyle Türk basketboluna katkı sağlamak adına yetki kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki bu tutumun devam etmesi halinde şartlar gereği yönetim kurulu kararı ile sahaya Basketbol Gençler Ligi takımımızı oluşturan genç oyuncularımızın ağırlıklı olacağı bir kadro ile çıkacağımızı basketbol kamuoyunun bilgisine sunarız."



Pınar Karşıyaka 2010-2011 sezonunda da 26 Aralık 2010'daki Beşiktaş maçına genç takımla çıkmıştı. O sezon EuroChallenge Kupası'nda Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında oynadıkları Apoel maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle oyuncuların mental olarak hazır olmadığını açıklayan yeşil-kırmızılı ekibin Beşiktaş müsabakasını erteleme talebi reddedilmişti.



