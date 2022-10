Karşıyaka'da kongreye kırmızı ışık

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'yla ters düşen basketbol şubesinin eski başkanı İlker Ergüllü, maddi olarak çok güçlü bir ekip oluşturup başkanlığa aday olurken, 5 yıldır kulübü yöneten Büyükkarcı ise kongreye kırmızı ışık yaktı.



İlker Ergüllü cephesinin kongre kararı alınması için yaptığı çıkışa olumsuz yanıt veren Başkan Büyükkarcı, kısa bir açıklama yaparak, "Ne kavgayla ne kaosla uğraşacak durumumuz yok. Biz işimizi yapıyoruz" dedi.



Büyükkarcı yönetiminin, kulüpte ödemelerle ilgili bir kriz durumu olmadığı, futbol ve basketbol şubelerinde sportif anlamda bir başarısızlık bulunmayıp, takımların üst sıralar için mücadele verdiğini dile getirerek kongre çıkışını zamansız bulduğu öğrenildi. Karşıyaka'da seçimli genel kurul normal şartlarda Mayıs 2024'te toplanacak.



TEMASLAR BAŞLADI



İzmir'in 110 yıllık köklü kulübünde 5 senelik Turgay Büyükkarcı yönetiminde borç yükünün tarihte görülmemiş seviyeye ulaşıp, yönetimin şeffaf bir şekilde borçlarla ilgili açıklama yapmadığını, futbol takımının 5 yıldır 3'üncü Lig'den çıkamadığını savunan Ergüllü ve ekibi ise kongrenin toplanması için temaslarını sıklaştırdı. Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ve Fatih Diniz'le temas kurarak kaybedilecek zaman olmadığını söyleyen grup, tamamı hibe olarak çok büyük bir maddi kaynak ve altyapı, stat projeleriyle yönetime aday olduklarını bildirdi.



Eski başkanlardan Cenk Karace, kulüpte geçmiş yıllarda ikinci başkanlık yapan Azat Yeşil ve Ege Sanayici İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'nın yanı sıra eski yöneticilerden Mustafa Taşova, Volkan Sintaç gibi mali olarak güçlü isimler de Ergüllü'yle birlikte hareket ediyor. Kongre toplanıp Ergüllü başkanlığındaki yönetim seçilirse ana yönetimdeki her yöneticinin kulübe her dönem temliksiz ve geri ödemesiz önemli maddi kaynak aktararak öncelikle borçları eritip, futbol takımını her yıl üst liglere taşımayı hedeflediği belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ