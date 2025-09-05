05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Karşıyaka'da forvet çalışması başladı!

Yeni transfer Ömer Faruk Sezgin'in 8 ay men cezası almasıyla sarsılan Karşıyaka, yeni golcü için arayışlara başladı.

calendar 05 Eylül 2025 12:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında pazar günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka, bir yandan sıkıntılarını aşamayan rakibinin İzmir'e gelip gelmeyeceğini beklerken diğer yandan transferde golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Geçen sezondan Ferdi hariç tamamen yeni bir kadro kuran Yeşil-Kırmızılılar, Hamza Küçükköylü'yle birlikte kadrosuna kattığı iki golcüden Ömer Faruk Sezgin'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası almasıyla sarsılırken, transfer döneminin sonunda boşta olan hücum oyuncusu alternatifi de azaldı.

Yönetim, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporuyla takımlarında mutsuz olan, kulüp bulamayan veya ayrılan isimlere yöneldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Muşspor'dan ayrılan 33 yaşındaki Yakup Alkan, Orduspor 1967'den 27 yaşındaki Tugay Keleş ve bonservisi Amed Sportif'te olan 24 yaşındaki Yakal Taylan'dan sonra son olarak Edirnespor'da oynayan Batuhan Er'i gündemine aldı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 25 maçta 9 gol attı.

Karşıyaka forvet konusuna hafta başında karar verecek. Transfer dönemi haftaya 12 Eylül'de sona erecek. Kaf-Kaf bir yandan da Ömer Faruk'la ilgili Tahkim Kurulu'ndan çıkacak son kararı bekliyor. Tecrübeli oyuncu cezasında indirim olursa takımda tutulacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
