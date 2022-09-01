Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı Bakü'de başlayacak

Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı Bakü'de başlayacak. Üç gün sürecek organizasyonda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı Bakü'de başlayacak
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01 Eylül 2022 16:24
Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Organizasyonun üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

- Kadınlar

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu.

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur.

Kumite 61 kilo: Merve Çoban.

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy.

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol.

Ferdi Kata: Dilara Bozan.

- Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan.

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer.

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut.

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş.

Kumite +84 kilo: Fatih Şen.

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar.

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