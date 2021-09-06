Karagümrük, Yann Karamoh'u kadrosuna kattı

Süper Lig'in flaş takımlarından Karagümrük, Caner Erkin'in ardından bir transfer hamlesi daha yaptı ve Yann Karamoh'ı kadrosuna kattı.



Parma'da forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya varan Karagümrük, transferi resmen açıkladı.



Kariyerinde Caen, Bordeaux, Inter'de forma giyen Yann Karamoh için Parma bir sezon önce Inter'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



