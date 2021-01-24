Süper Lig'in 21. haftasında Denizlispor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Kerem Altınay'ın asistinde devre arasında kadroya katılan Fabio Borini ve 78. dakikada Ndao'dan geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 87. dakikada yeni transfer Diskerud kaydetti.Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 30 yaparak tekrar üst sıralara doğru hareketlenirken, 7 maçtır kazanamayan Denizlispor üst üste 3. yenilgisini alarak 14 puanla ligin dibinde kaldı.Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi.44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.