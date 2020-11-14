Kadınlar hentbolda Türk randevusu

EHF Avrupa Kupası 3. turu ilk maçında Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Muğla'da karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar hentbolda Türk randevusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2020 14:13
Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. turunda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Muğla'da karşılaşacak.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Kosovalı hakemler Besfort Jahja ile Sherif Xhema görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı ise 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.

Yalıkavakspor, Avrupa kupalarında ilk kez mücadele ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Avrupa kupalarında, daha önce çıktığı 36 maçta 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için