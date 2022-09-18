Kadıköy'de tribünler doldu

Fenerbahçe'nin, sahasında Alanyaspor ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de tribünler doldu
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18 Eylül 2022 21:21
Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi.

Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.

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