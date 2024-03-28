Kader maçı öncesi Fenerbahçe'ye Melissa Vargas şoku!

Kupa Voley'de şampiyon olan ve Sultanlar Ligi'nde liderliğini sürdüren Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Melissa Vargas gelişmesi yaşandı.



LİDER BELLİ OLACAK

Lig liderini Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisi belirleyecek. 13 Ocak'ta oynanması gereken mücadele Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Ligde zirvede Fenerbahçe Opet bulunuyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde ligi lider bitirecek ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletini garantileyecek.



ECZACIBAŞI KAZANIRSA



Mücadeleyi Eczacıbaşı'nın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise liderlik Eczacıbaşı'na geçecek. Bu durumda play-off yarı finalleri Fenerbahçe ve VakıfBank arasında oynanacak. THY ligi 4. bitirdiği için liderle eşleşmek zorunda.



VAKIFBANK'IN LİDERLİK ŞANSI VAR



İhtimaller arasında VakıfBank'ın liderlik şansı bulunuyor. Buna göre her iki takımın puan kaybettiği senaryoda yani Eczacıbaşı'nın 3-2 kazanması durumunda VakıfBank'ın son maçına bakılacak. Nilüfer Belediyespor maçı kazanılırsa VakıfBank zirvede tamamlayacak.



FENERBAHÇE'DE MELISSA VARGAS YOK



Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisinde Melissa Vargas forma giyemeyecek. Normalde 13 Ocak'ta oynanması planlanan derbinin oynanacağı tarihlerde Vargas Çin ekibinde forma giyiyordu. Bu nedenle Vargas talimatlar gereği kadroda yer alamayacak.



EDA ERDEM OYNAMAYACAK



9 Mart'ta oynanan THY maçında sakatlanan Eda Erdem Dündar o tarihten sonra tedavi süreci nedeniyle Avrupa maçlarını kaçırmıştı. Kupa Voley'de kadroda yer alan ve ısınma çalışmalarına çıkan Eda Erdem, riske edilmemek için oynatılmadı. Sarı-lacivertli kaptanın bugünkü maçta da Lavarini tarafından yedek oturtulup play-off serisinde mücadele etmesi bekleniyor.



KUPADA ŞAMPİYON FENERBAHÇE



AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.



Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.



