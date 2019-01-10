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Juventus, Moise Kean'i bırakmıyor

Juventus, Galatasaray'ın da adayları arasında gösterilen Moise Kean için gelen tüm kiralama tekliflerini reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Moise Kean'i bırakmıyor
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10 Ocak 2019 03:18
Galatasaray'ın da forvet için düşündüğü isimler arasında gösterilen Moise Kean'i Juventus bırakmıyor.

Juventus, bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alan Moise Kean için gelen tüm kiralama tekliflerini geri çeviriyor.

Kiralık olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Moise Kean için, son olarak Chievo Juventus'a resmi teklif yaptı ancak siyah-beyazlı ekip bu teklifi de kabul etmedi.

İtalyan basınında yer alan haberde Juventus'un Kean'i kiralamak istemediği belirtildi.

18 yaşındaki genç golcü ile Galatasaray ve Chievo'nun yanı sıra Marsilya da ilgileniyor.



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