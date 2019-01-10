'ın da forvet için düşündüğü isimler arasında gösterilen'ibırakmıyor.Juventus, bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alan Moise Kean için gelen tüm kiralama tekliflerini geri çeviriyor.Kiralık olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Moise Kean için, son olarak Chievo Juventus'a resmi teklif yaptı ancak siyah-beyazlı ekip bu teklifi de kabul etmedi.İtalyan basınında yer alan haberde Juventus'un Kean'i kiralamak istemediği belirtildi.18 yaşındaki genç golcü ile Galatasaray ve Chievo'nun yanı sıra Marsilya da ilgileniyor.