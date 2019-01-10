Galatasaray'ın da forvet için düşündüğü isimler arasında gösterilen Moise Kean'i Juventus bırakmıyor.
Juventus, bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alan Moise Kean için gelen tüm kiralama tekliflerini geri çeviriyor.
Kiralık olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Moise Kean için, son olarak Chievo Juventus'a resmi teklif yaptı ancak siyah-beyazlı ekip bu teklifi de kabul etmedi.
İtalyan basınında yer alan haberde Juventus'un Kean'i kiralamak istemediği belirtildi.
18 yaşındaki genç golcü ile Galatasaray ve Chievo'nun yanı sıra Marsilya da ilgileniyor.
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Juventus, bu sezon sadece 2 resmi maçta süre alan Moise Kean için gelen tüm kiralama tekliflerini geri çeviriyor.
Kiralık olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Moise Kean için, son olarak Chievo Juventus'a resmi teklif yaptı ancak siyah-beyazlı ekip bu teklifi de kabul etmedi.
İtalyan basınında yer alan haberde Juventus'un Kean'i kiralamak istemediği belirtildi.
18 yaşındaki genç golcü ile Galatasaray ve Chievo'nun yanı sıra Marsilya da ilgileniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın