  •  
    Mesut Özil için çarpıcı sözler! ''Hak edenler...''
  •  
    "G.Saray = Dortmund; aynı şekilde oynuyorlar"
  •  
    Beşiktaş'a yine Sambacı "Kiralık teklif yapıldı..."
  •  
    G.Saray için İstanbul'a geldi mi? O paylaşım...
  •  
    Günün FLAŞ transferi; 16 milyon euroya gitti!

Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde

Juventus, Bologna'yı 2-0 yenerek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 00:40
İtalya Kupası 5. turunda Juventus, deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıda oynadığı maçta Bologna'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Juventus, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Juventus'a Bologna karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Federico Bernardeschi, 49. dakikada Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Moise Kean kaydetti.

İtalya Kupası'nda şu ana kadar Juventus'u yanı sıra bir üst tura yükselen takımlar Lazio ve AC Milan oldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için