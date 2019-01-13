İtalya Kupası 5. turunda Juventus, deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıda oynadığı maçta Bologna'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla Juventus, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.Juventus'a Bologna karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Federico Bernardeschi, 49. dakikada Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Moise Kean kaydetti.İtalya Kupası'nda şu ana kadar Juventus'u yanı sıra bir üst tura yükselen takımlar Lazio ve AC Milan oldu.