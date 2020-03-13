Jürgen Klopp: 'Önceliğimiz her zaman insan sağlığı'

Jürgen Klopp koronavirüs ile ilgili; "Bir teknik adamın düşüncelerinin önemli olmadığı bir zamandayız diye düşünüyorum ancak taraftarlarımızın benden ve takımımızdan bir şeyler duymak istediğini biliyorum" dedi.
Deneyimli çalıştırıcı sözlerine; "Her birimiz, yanımızdakini korumak zorundayız toplumda. Bu tüm hayatımız boyunca geçerli bir şey ancak şu anda daha da fazla önem taşıyor" diyerek devam etti.
"ELBETTE SEYİRCİSİZ OYNANMASINI İSTEMEYİZ"
Maçların seyircisiz oynanmasına sıcak bakmadığını belirten 52 yaşındaki teknik adam; "Futbol, en önemsiz şeylerin en önemlisi gibi görünüyor. Şu anda futbol ve maçlar gerçekten önemli değil. Elbette maçları seyircisiz oynamayı ya da ertelemeyi istemiyoruz ama bir kişinin bile sağlığını olumlu etkileyecekse bu, daha fazla söyleyecek bir şey yok." dedi.
Taraftaralara da mesaj gödneren Klopp; "Oynadığımız birçok takımın üyelerinin hastalandığını görüyoruz, bu virüs futbola bulaştı. Son olarak nasıl bir karar verilecek, bilmiyoruz ama biz takım olarak otoritelerin vereceği kararlara inanmalıyız. Takımımızdan taraftarlara mesajımız, iyi olmaları. Herkes sağlığına öncelik versin." dedi.
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Deneyimli çalıştırıcı sözlerine; "Her birimiz, yanımızdakini korumak zorundayız toplumda. Bu tüm hayatımız boyunca geçerli bir şey ancak şu anda daha da fazla önem taşıyor" diyerek devam etti.
"ELBETTE SEYİRCİSİZ OYNANMASINI İSTEMEYİZ"
Maçların seyircisiz oynanmasına sıcak bakmadığını belirten 52 yaşındaki teknik adam; "Futbol, en önemsiz şeylerin en önemlisi gibi görünüyor. Şu anda futbol ve maçlar gerçekten önemli değil. Elbette maçları seyircisiz oynamayı ya da ertelemeyi istemiyoruz ama bir kişinin bile sağlığını olumlu etkileyecekse bu, daha fazla söyleyecek bir şey yok." dedi.
Taraftaralara da mesaj gödneren Klopp; "Oynadığımız birçok takımın üyelerinin hastalandığını görüyoruz, bu virüs futbola bulaştı. Son olarak nasıl bir karar verilecek, bilmiyoruz ama biz takım olarak otoritelerin vereceği kararlara inanmalıyız. Takımımızdan taraftarlara mesajımız, iyi olmaları. Herkes sağlığına öncelik versin." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın