Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
17:00
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
20:00
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
16:00
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
16:00
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
19:00
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
19:00
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
16:30
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
16:30
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
16:30
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
16:30
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
16:30
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
19:30
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
1-041'
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
17:00
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
17:00
13 Eylül
Everton-Aston Villa
17:00
13 Eylül
Fulham-Leeds United
17:00
13 Eylül
Newcastle-Wolves
17:00
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
19:30
13 Eylül
Brentford-Chelsea
22:00
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
0-09'
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
17:15
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
22:00
13 Eylül
Cagliari-Parma
16:00
13 Eylül
Juventus-Inter
19:00
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
21:45
13 Eylül
Nice-Nantes
18:00
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
17:30
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
19:45
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
19:45
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
22:00
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
0-150'
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
1-149'
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-151'
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
21:30
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
17:00
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
19:15
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
21:45
13 Eylül
Altach-LASK
18:00
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
18:00
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
18:00
13 Eylül
Thun-Basel
19:00
13 Eylül
FC Zürich-Servette
19:00
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
21:30
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
17:30
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
17:30
13 Eylül
FC Porto-Nacional
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
1-147'
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
16:45
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
16:45
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-040'
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
1-142'
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
1-041'
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
17:00
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
17:00
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
17:00
13 Eylül
Swansea City-Hull City
17:00
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
17:00
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
17:00
13 Eylül
Wrexham-QPR
17:00
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
1-041'
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
0-039'
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
17:00
13 Eylül
Barnsley-Reading
17:00
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
17:00
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
17:00
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
17:00
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
17:00
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
17:00
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
17:00
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
17:00
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
0-010'
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-010'
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
16:00
13 Eylül
Modena-Bari
16:00
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
16:00
13 Eylül
Pescara-Venezia
16:00
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
18:15
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
20:30
13 Eylül
Cadiz-Eibar
17:15
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
17:15
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
19:30
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
17:30
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
15:30
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
21:00
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
19:00
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
19:00
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
16:00
13 Eylül
Leixoes-Farense
17:30
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
15:30
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
15:30
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
15:30
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
16:00
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
16:00
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
16:30
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
16:30
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
16:30
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
16:30
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
19:00
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
19:00
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
19:00
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
19:00
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
19:00
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
19:00
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
16:00
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
17:00
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
19:00
13 Eylül
Egersund-Stabaek
17:00
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
17:00
13 Eylül
Ranheim-Aasane
17:00
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
17:00
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
17:00
13 Eylül
Start-Kongsvinger
17:00
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
15:45
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
18:30
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
21:15
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
17:00
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
17:00
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
17:00
13 Eylül
Rangers-Hearts
17:00
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
19:45
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
17:00
13 Eylül
Ayr United-Ross County
17:00
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
17:00
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
17:00
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
18:00
13 Eylül
Atromitos-Aris
20:00
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
20:00

Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 194. yabancı futbolcu oldu.

calendar 13 Eylül 2025 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 194. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu olarak dikkati çekti.


- Kariyeri

Portekizli futbolcu, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'de Melres'te dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başlayan Jota Silva, buradan 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçiş yaptı.

Daha sonra bir yıl içerisinde Sousense'ye geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Espinho'ya transfer oldu.

Espinho'dan sonra sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da oynayan tecrübeli oyuncu, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria takımına katıldı.

Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki yıl tüm kulvarlarda 15 defa rakip ağları sarsmayı başardı ve Avrupa'nın farklı liglerindeki kulüplerin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti.

Yeni sezonda kanat transferi için araştırmalarını yapan Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

- Beşiktaş tarihindeki 13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo siyah-beyazlı formayı giydi.

Jota Silva, Beşiktaş formasını giyecek 13. Portekizli futbolcu olacak.

- Takımdaki üçüncü Portekizli oyuncu

Jota Silva, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota, Rafa Silva ile Tiago Djalo'nun ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

- Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı.

Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

- Beşiktaş'ın 12. transferi

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu.

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı.

- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 1 Ernest Muçi
Belçika 1 Michy Batshuayi
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
 

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
