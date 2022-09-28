Josef'ten derbi öncesi flaş sözler!

Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Josef'ten derbi öncesi flaş sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2022 09:31
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, yeni transferlere derbinin önemini anlattı.

'FENERBAHÇE'Yİ YENMELİYİZ'

Brezilyalı futbolcu, maçı kazanmaları halinde büyük bir ivme yakalayacaklarını ifade etti. Ayrıca Josef, Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda oynadığı maçlarda rakibine kolay kolay kaybetmediğini hatırlattı ve 'Geleneği devam ettirmeliyiz' dedi.

YENİ TRANSFERLER HEYECANLI

Josef de Souza'nın bu sözleri takımdaki motivasyonu artıran etkenlerden biri oldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin de derbi öncesi heyecanlı olduğu ve karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ