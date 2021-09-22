Jose Mourinho: 'Sadece 1 maç kaybettik'

Sezona fırtına gibi başladıktan sonra son maçta Verona'ya 3-2 yenilen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, moral bozmamaları gerektiğini söyledi.



Moral bozacak bir durum olmadığını söyleyen Portekizli hoca, "Bir maç kaybettik, iyi oynamadık. Maçı analiz ettik, artık önümüze bakıyoruz. O maçı artık kazanamayız, 3 puan kaybettik. Daha yapacak çok işimiz var, hiçbir şeyin adayı değiliz, sadece bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Üzgünlüğümüzü motivasyona çevirmeliyiz, acıyı depresyona değil. Sadece 1 maç kaybettik, 2-3 maç kaybetmiş olsaydık ne olacaktı? Daha fazla çalışmalıyız, buna gerek olmasaydı bana 3 yıl yerine 3 aylık sözleşme verirlerdi." dedi.



Roma'nın Serie A'da 4 maçta 3 galibiyeti bulunurken, Konferans Ligi'nde de oynadıkları 3 maçı da kazandılar.



Jose Mourinho, Udinese maçında yenilmezlerse, Serie A'da evinde en uzun yenilmezlik serisini elinde tutan Massimiliano Allegri'nin rekorunu egale edecek.



