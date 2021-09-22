Jose Mourinho: 'Sadece 1 maç kaybettik'

Sezona fırtına gibi başladıktan sonra son maçta Verona'ya 3-2 yenilen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, moral bozmamaları gerektiğini söyledi.
Moral bozacak bir durum olmadığını söyleyen Portekizli hoca, "Bir maç kaybettik, iyi oynamadık. Maçı analiz ettik, artık önümüze bakıyoruz. O maçı artık kazanamayız, 3 puan kaybettik. Daha yapacak çok işimiz var, hiçbir şeyin adayı değiliz, sadece bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Üzgünlüğümüzü motivasyona çevirmeliyiz, acıyı depresyona değil. Sadece 1 maç kaybettik, 2-3 maç kaybetmiş olsaydık ne olacaktı? Daha fazla çalışmalıyız, buna gerek olmasaydı bana 3 yıl yerine 3 aylık sözleşme verirlerdi." dedi.
Roma'nın Serie A'da 4 maçta 3 galibiyeti bulunurken, Konferans Ligi'nde de oynadıkları 3 maçı da kazandılar.
Jose Mourinho, Udinese maçında yenilmezlerse, Serie A'da evinde en uzun yenilmezlik serisini elinde tutan Massimiliano Allegri'nin rekorunu egale edecek.
Moral bozacak bir durum olmadığını söyleyen Portekizli hoca, "Bir maç kaybettik, iyi oynamadık. Maçı analiz ettik, artık önümüze bakıyoruz. O maçı artık kazanamayız, 3 puan kaybettik. Daha yapacak çok işimiz var, hiçbir şeyin adayı değiliz, sadece bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz. Üzgünlüğümüzü motivasyona çevirmeliyiz, acıyı depresyona değil. Sadece 1 maç kaybettik, 2-3 maç kaybetmiş olsaydık ne olacaktı? Daha fazla çalışmalıyız, buna gerek olmasaydı bana 3 yıl yerine 3 aylık sözleşme verirlerdi." dedi.
Roma'nın Serie A'da 4 maçta 3 galibiyeti bulunurken, Konferans Ligi'nde de oynadıkları 3 maçı da kazandılar.
Jose Mourinho, Udinese maçında yenilmezlerse, Serie A'da evinde en uzun yenilmezlik serisini elinde tutan Massimiliano Allegri'nin rekorunu egale edecek.