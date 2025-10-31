Jose Mourinho'dan ayrılık yanıtı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Guimaraes ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
SPORTİF DİREKTÖR TERCİHİ
Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi durumdan sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıkladı. [Benfica'nın mevcut sportif direktörü Mario Branco. Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, göreve devam etmesi halinde Branco da görevinde kalacak.]
Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusunun ardından, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.
Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından gelen, "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" sorusunun ardından, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." sözlerini sarf etti.
SEÇİMLERDE DURUM
Benfica'da mevcut başkan ve başkan adayı Rui Costa, seçimdeki ilk turu yüzde 42.13 oy oranı ile ilk sırada tamamladı. Portekiz ekibinde başkanlık seçiminin final turu 8 Kasım'da gerçekleşecek.
MOURINHO'NUN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin ardından bu sezon Benfica'nın başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, Portekiz ekibinde 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
SPORTİF DİREKTÖR TERCİHİ
Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi durumdan sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıkladı. [Benfica'nın mevcut sportif direktörü Mario Branco. Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, göreve devam etmesi halinde Branco da görevinde kalacak.]
Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusunun ardından, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.
Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından gelen, "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" sorusunun ardından, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." sözlerini sarf etti.
SEÇİMLERDE DURUM
Benfica'da mevcut başkan ve başkan adayı Rui Costa, seçimdeki ilk turu yüzde 42.13 oy oranı ile ilk sırada tamamladı. Portekiz ekibinde başkanlık seçiminin final turu 8 Kasım'da gerçekleşecek.
MOURINHO'NUN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin ardından bu sezon Benfica'nın başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, Portekiz ekibinde 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.