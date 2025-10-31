31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Jose Mourinho'dan ayrılık yanıtı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüpteki başkanlık seçimi ve geleceği için konuştu.

calendar 31 Ekim 2025 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan ayrılık yanıtı!
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Guimaraes ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SPORTİF DİREKTÖR TERCİHİ

Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi durumdan sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıkladı. [Benfica'nın mevcut sportif direktörü Mario Branco. Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, göreve devam etmesi halinde Branco da görevinde kalacak.]

Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusunun ardından, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.

Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından gelen, "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" sorusunun ardından, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." sözlerini sarf etti.

SEÇİMLERDE DURUM

Benfica'da mevcut başkan ve başkan adayı Rui Costa, seçimdeki ilk turu yüzde 42.13 oy oranı ile ilk sırada tamamladı. Portekiz ekibinde başkanlık seçiminin final turu 8 Kasım'da gerçekleşecek.

MOURINHO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ardından bu sezon Benfica'nın başına geçen 62 yaşındaki Jose Mourinho, Portekiz ekibinde 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
