Jorge Jesus'tan kadroda 6 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de geniş bir değişiklik yaptı.



Portekizli teknik adam, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada kupadaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 6 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de değerlendirdiği İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Miha Zajc ve İsmail Yüksek'i kulübeye çekerken, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King kadroda yer almadı.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirdi.



Jorge Jesus, HangiKredi Ümraniyespor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluştu. Bu isimlerin önünde Willian Arao'yu görevlendiren Jesus, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun ise maça yedek başladı.





