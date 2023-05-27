Jorge Jesus: "Sadece maça odaklanın!"

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, cuma günkü idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus: 'Sadece maça odaklanın!'
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27 Mayıs 2023 11:34
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 11:40
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cuma günü gerçekleştirilen idmanda öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.

"SADECE MAÇA ODAKLANIN"

Şampiyonluk yolunda aynı anda Ankaragücü-Galatasaray maçının oynanacağını hatırlatan Jesus, "O karşılaşma tabii ki önemli ancak önce biz kendi işimize odaklanalım. Sahada sadece Antalyaspor'u yenmeyi düşünmelisiniz. Aklınız diğer mücadelede olmamalı. Konsantrasyon sorunu yaşayıp Antalya karşısında puan bırakırsak, Ankaragücü-Galatasaray maçındaki sonucun bir önemi olmayacak" dedi. 

 
 

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