Jorge Jesus: 'Önceliğimiz Türkiye Ligi'

"Gustavo Henriqe Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olanı."

Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. En önemli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.