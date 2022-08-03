CANLI | Jorge Jesus basın toplantısı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenliyor."Herkese merhaba. Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz.""Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız.""Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu ama devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Rakibimizin üstünde böylece baskı kurabiliyoruz. Hazır olduğumuzu taraftarlarımıza göstereceğiz.""Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. Biz gruplara kalmak istiyoruz."