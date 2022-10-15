Jorge Jesus: 'Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değil'

Fenerbahçe taraftarının gönlünde şimdiden önemli bir yer kazanan Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı salondan takip eden Portekizli teknik adam, salondaki Fenerbahçe taraftarlarının görüntüsünü paylaştı ve, "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değildir. Bir futbol kulübünden daha fazlasıdır" ifadelerini yazdı.



Jesus'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





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