Jordan, neden Wallace'ta karar kıldığını açıkladı!

Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan, bir NASCAR takımının sahibi olmaktan ve Bubba Wallace'ı yarış pilotu olarak seçme nedeninden bahsetti.



Jordan, kendi NASCAR takımını oluşturmak için Denny Hamlin ve Bubba Wallace ile birlikte çalışıyor ve efsane isim bu konuda çok heyecanlı.



Charlotte Observer'dan Rick Bonnell ile yaptığı röportajda Jordan, neden NASCAR takım sahibi olmaya karar verdiğini ve Wallace'ı yarış pilotlarından biri olarak aldığını açıkladı:



"(Hamlin) bana Bubba Wallace'ı alma olasılığı olduğunu söylediğinde, 'Tamam, bu mükemmel!' demiştim.



NASCAR'a dahil olacaksam, o zaman siyahi bir yönetici olarak, siyahi bir yarış pilotu bulmak isterim. Yatırım yapıyorsam, katılımcı isem kazanmak isterim! Sadece başka bir araba olmak için orada olmak istemiyorum. Bubba'nın da aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum ve bu sezon altı galibiyet alan Denny de kesinlikle bunu bu yıl başarmıştı. Doğru kişileri dahil etmiştik. Şimdi ise, doğru ekipmanı almalıyız. Doğru bilgi ve veriler. Bubba'ya kazanmak için en iyi şansı vereceğiz."



Jordan, NASCAR'ın premier serisinde tam zamanlı bir yarış takımının son 50 yıldır ilk siyahi sahibi oldu.



Bubba Wallace, garajında bir ilmik bulunduğunda, sene başlarında manşetlerde yer almıştı. FBI bunun bir nefret suçu olmadığına karar verirken, Wallace bunu bir "ırkçılık eylemi" olarak öne sürerek ilk yorumlarının arkasında durmuştu.



Wallace, NASCAR'ın en üst düzey Kupa Serisindeki tek Afroamerikalı yarış pilotu olduğundan ve NASCAR da çeşitlilik cephesinde sıkıntı çektiğinden ötürü, MJ, kendisini bu görev için seçti.



Jordan, çocukken ailesi ile Kuzey Carolina'da bulunurken, her zaman NASCAR yarışlarına gittiklerini ve bu sporun her zaman hayran olduğunu belirtmişti.



