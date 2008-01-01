Jordan: "Isiah, pisliğin tekiydi. Bad Boys'dan bugün bile nefret ediyorum"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1980'li yılların sonundan 1990'lı yılların başına kadar süregelen 'Bad Boys' Detroit Pistons'dan bugün bile nefret ettiğini itiraf etti.



Jordan ve Bulls, ilk şampiyonluklarını kazanmadan önce arka arkaya üç yıl boyunca Pistons tarafından elenmişlerdi. "Bad Boys", Jordan'ı durdurmak için gerekli her türlü şeyi yaptıkları "Jordan Kuralları"nı kullanmışlardı.



Bu strateji Jordan ve takım arkadaşlarına öyle zarar vermişti ki, MJ, yaklaşık 30 yıl sonra bile kendilerinden hala nefret ettiğini söyledi:



"Onlardan nefret etmiştim. Bu nefret bugün bile devam ediyor. Olayı iyice kişiselleştirmişlerdi, fiziksel olarak bizleri resmen dövmüşlerdi."





"ISIAH, BİR PİSLİKTİ"



MJ, ayrıca o kadronun lideri, Hall of Fame oyuncu Isiah Thomas'ın bir "pislik" olduğunu da ayrıca belirtti. 1991 yılında, Bulls ekibi Bad Boys'u Doğu Finalleri'nde süpürdükten sonra, Pistons ekibi Bulls kadrosunun elini sıkmadan soyunma odasına gitmişti.



Jordan bu görüntüleri izleyince, Thomas için şunları söyledi:



"Şimdi ne derse desin, o zaman yaptığı eylemlerin bu olmadığını biliyorsun. Ya bunu düşünecek kadar zamanı vardı ya da halkın tepkisi, bakış açısını değiştirdi. Bana istediğini göster, beni onun bir pislik olmadığına ikna etmenin hiçbir yolu yok."



JORDAN KURALLARI NEYDİ?



Bad Boys, Jordan'ı durdurmak için bugün izin verilmeyecek bir tür savunma kullanmıştı. Jordan'a karşı ekstra fiziksel oynayan ekibin o dönemki yardımcı koçu Brendan Malone, Jordan Kuraları'nı şu şekilde açıkladı



"Jordan Kuralları şöyleydi. Çaprazlarda, onu biraz dışarı zorlayıp, çizgiye doğru top sürmesine izin vermiyorduk. Eğer cephedeyse, sola gitmeye zorlardık. Alçak postta topu aldıysa, ona cepheden baskı yapardık. Jordan Kuralları buydu, bu kadar basitti."



