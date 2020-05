Jordan, Bulls ile son toplantısında bir şiir okumuş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, altıncı şampiyonluğu kazandıktan sonraki son Bulls toplantısında, şiir okuduğu bildirildi.



"The Last Dance" belgeseli, Jordan ve Bulls'un zorlu bir 1997-98 sezonundan sonra altıncı şampiyonluğa eriştiklerinde doruk noktasına ulaşmıştı.



Bu unutulmaz şampiyonluk yarışının ardından, koç Phil Jackson, takım sonunda yolları ayırmadan önce, son bir toplantıya çağırmıştı. Jackson takımdan bir kağıda son bir mesaj yazmalarını ve bunları bir kutunun içine koymasını istemişti. 11 şampiyonluk kazanmış koçun hatırladığı üzere, Jordan bu son buluşmada ekibin geri kalanı için bir şiir yazmaya karar vermişti.



Jordan'ın jestleri hakkında, "Asla olduğunu düşünmeyeceğiniz bir duygu derinliği vardı." dedi.



"BEN ŞAİR DEĞİLİM, AMA DUYGULARIMI KONUŞTUM"



Eski Bulls guardı Steve Kerr de, Jorda'ın itibarı göz önüne alındığında, bunların hepsinin kendisini nasıl şaşırttığını şöyle açıkladı:



"Onu bazen zorba olarak görmüştük. Ama o gün, şefkatini ve hepimiz için empatisini göstermişti. Sonra herkes kağıdı kutuya koymuştu ve oturumun sonunda Phil ışıkları söndürüp kağıtları yakmıştı. Şimdiye kadar gördüğüm en güçlü şeylerden biriydi."



Jordan, yazdığı şiir hakkında şöyle konuşmuştu:



"Phil, ne kadar büyük olursanız olun, ne kadar büyük olduğunuzu düşünürseniz düşünün, sizi her zaman sürecin bir parçası olmaya itebilme ustalığına sahipti. Ben bir şair değilim, ama o dönemde ne hissettiğimi konuşmuştum. Her zaman bağlı kalacağız. Geçmiş için teşekkürler, anın tadını çıkarın, doğru bir şekilde sonlandırdığımızdan emin olalım."