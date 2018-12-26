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John Wall, Wizards'tan takasını istedi!

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'un, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, organizasyona açıkça bir takas talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'un, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, organizasyona açıkça bir takas talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Wall, sözleşmesinin son üç sezonunda 132 milyon dolardan fazla para kazanabilir. Sol aşil tendonunu kopardıktan sonra neredeyse iki yıldır bir NBA maçında oynamayan Wall'u takas edebilecek herhangi bir takım için, bu durum önemli bir risk teşkil ediyor olacak. 30 yaşındaki oyuncu en son, 26 Aralık 2018'de Detroit Pistons'a karşı forma giyebilmişti.

Wall'un adı yakın zamanda Wizards ve Houston Rockets arasında Russell Westbrook'un da dahil olduğu takas görüşmelerinde ortaya atılmıştı, ancak Charania'ya göre bu görüşmeler o zamandan beri bir gelişme kat etmemişti. Westbrook, önümüzdeki sezon 41.3 milyon dolar kazanacak ve bu, Wall'un 2020-21 sezonundaki 41.2 milyon dolarlık maaşından biraz daha fazla.

Wall, kariyerinde oynadığı 573 maçta 19.0 sayı, 9.2 asist ve 1.7 top çalma gibi etkileyici ortalamalara sahip. Sakatlığından önce, Kentucky çıkışlı oyuncu 2013'ten 2018'e kadar arka arkaya beş All-Star maçında yer almıştı.


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