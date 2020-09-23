Joe Harris'e, çok sayıda takım talip olacak!

Brooklyn Nets guardı Joe Harris'in, önümüzdeki serbest oyuncu döneminde çok sayıda talibi olacağı bildirildi.



New York Post'tan Brian Lewis'in son makalesine göre Nets, Harris'i yaklaşan serbest oyuncu döneminde "bir numaralı öncelik" olarak adlandırsa da, kendisini tutmak için sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalacak.



Harris, Caris LeVert'e yeni bir kontrat verilmesinin ardından Nets'in maaş sınırını doldurduğu bu dönemde, sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Lewis, makalesinde şunları kaleme aldı:



"Ligin son üç sezondaki en iyi ikinci şutörü olan Harris, yalnızca bol miktarda parası olup şutör eksiği olan takımlar (Knicks, Hawks) tarafından değil, aynı zamanda imza-ve-takas anlaşmalarıyla da ayartılabilir."



Bununla birlikte, bir şutör olarak büyük değer sağlayan Harris için, Lewis'in Hawks ve Knicks'e olası talipler olarak atıfta bulunduğu birçok takımda, bir hamlede bulunmaları için yeterli maaş boşlukları olacak.



WARRIORS VE 76ERS SÖYLENTİLERİ



Öte yandan, New York Post muhabirine göre, Golden State Warriors veya Philadelphia 76ers gibi maaş boşluğunu dolduran ekipler de bir imza-ve-takas opsiyonu olarak görüşmelerde yer alabilir:



"Charlotte veya Minnesota gibi boş yeri olan başka takımlar da var. Timberwolves da genel menajer yardımcısı Gianluca Pascucci ile oldukça Nets benzeri bir profile sahip (maç başına 39.7 ile en fazla üçüncü üçlük deneyen takım). Ancak bir kaynak, 76ers veya Warriors gibi muhtemel olarak uygun ve maaş boşluğunu doldurmuş olan takımların, Harris üzerinde imza-ve-takas işlemi yapmaya ilgileri olduğunu söyledi."



