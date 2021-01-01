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JaVale McGee, Denver Nuggets'a takas edildi!

Cleveland Cavaliers'ın, JaVale McGee'yi Denver Nuggets'a göndermek için bir takas üzeirnde anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, JaVale McGee'yi Denver Nuggets'a göndermek için bir takas üzeirnde anlaştığı belirtildi.

Denver'ın, McGee karşılığında Isaiah Hartenstein'ı ve gelecekte korumalı iki tane ikinci tur Draft hakkını vereceği bildirildi.

Bu Draft haklarının, ilk 46 sıra korumalı 2023 ikinci tur ve 2027'den korumasız ikinci tur hakları olduğu tahmin ediliyor.

McGee'nin, Nuggets'ın pivot rotasyonuna, Nikola Jokic'in arkasında derinlik kazandırması bekleniyor.

Daha önce de Nuggets forması giymiş olan McGee, 2012'de takımla dört yıllığı 44 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


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