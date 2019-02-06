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Japonlardan talep: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15.00'te oynansın

Japonya'ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri beIN SPORTS ve TFF'ye sürpriz bir teklif yaptı

Kaynak: Sabah
Japonlardan talep: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15.00'te oynansın
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06 Şubat 2019 08:33
Japonya'ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri beIN SPORTS ve TFF'ye sürpriz bir teklifte bulundu.

Japonlar, ülkelerinde de izlenebilmesi için 31. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının saat 15.00'e alınmasını istedi.

Fikret Orman, maçların Uzakdoğu için makul saatlere çekilmesi amacıyla TFF ile görüşmelerine rağmen mesafe kat edemediklerini ve konuyu gelecek sezon tekrar masaya yatıracaklarını söyledi.



BASIN ORDUSU TAKİP ETTİ

Toplantıyı 10'u Japon, 150'ye yakın medya mensubu takip etti. Japon gazeteciler, "Nagatomo ile Kagawa'nın birbirine rakip olması Japonya'da büyük ilgi çekti. Kagawa çok sevilen bir isim. Beşiktaş'ın Japonya'da taraftarı artacaktır" dediler.



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