Japonlardan talep: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15.00'te oynansın

Japonya'ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri beIN SPORTS ve TFF'ye sürpriz bir teklifte bulundu.Japonlar, ülkelerinde de izlenebilmesi için 31. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının saat 15.00'e alınmasını istedi.Fikret Orman, maçların Uzakdoğu için makul saatlere çekilmesi amacıyla TFF ile görüşmelerine rağmen mesafe kat edemediklerini ve konuyu gelecek sezon tekrar masaya yatıracaklarını söyledi.Toplantıyı 10'u Japon, 150'ye yakın medya mensubu takip etti. Japon gazeteciler,dediler.