Jamal Murray, G League'de antrenman yapacak

Denver Nuggets guardı Jamal Murray'nin antrenman yapma amacıyla Nuggets'ın G League takımı Grand Rapids Gold'a katılacağı bildirildi.



DNVR Sports'tan Harrison Wind, Nuggets tarafından antrenman yapması amacıyla Rapids Gold'a gönderilen 25 yaşındaki oyuncunun, rehabilitasyon sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.



Wind ayrıca, Nuggets'ın Murray ile ilgili son değerlendirmesini bu antrenmanlara yönelik yapacağını ekledi. Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarını Murray için henüz herhangi bir geri dönüş tarihi belirtilmemişti.



