Jakub Pesek: "Ben Galatasaray'ı istiyordum"

Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jakub Pesek: 'Ben Galatasaray'ı istiyordum'
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18 Aralık 2023 18:17
Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum." dedi.

İstanbul'daki atmosfere değinen Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır." ifadelerini kullandı.
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