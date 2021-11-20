Jack Grealish'in aşk üçgeni!

Jack Grealish'in 3 farklı kadın ile aşk yaşaması ortalığı karıştırdı. İngiliz yıldız, sponsorluk gelirleri zarar görmesin diye eski sevgilisine döndü.

, Fotoğraf; EPA
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Jack Grealish'in aşk üçgeni!
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20 Kasım 2021 12:02
İngiliz futbolunun son dönemde adından en çok söz ettiren ismi Jack Grealish, bu kez sahada değil, özel hayatıyla ortalığı karıştırdı.

26 yaşındaki oyuncu, üç ayrı kadınla aşk yaşadığı iddiası ile İngiliz basınının gündeminde. 10 yıldır çocukluk aşkı Sasha Attwood ile birlikte olan ve evlenmeleri beklenen ikilinin arası Jack'in çapkınlıkları nedeniyle açıldı.

TV yıldızı Emily Atack ile görülen kanat oyuncusunun ayrıca bir yarışma programının şampiyonu olan Amber Gill ile de aşk yaşadığı iddiası sonrasında ortalık iyice karıştı.

10 yıllık sevgilisinden gelen tepki ve "Birimizde karar ver" sözleri sonrasında oyuncu ünlü TV yıldızını seçti. Ancak sonrasında menajeri ve yakın çevresi ile konuşan futbolcunun, "Özel hayatındaki bu süreç kariyerine zarar verir, sponsorların ayrılır" sözleri üstüne geri adım attığı ortaya çıktı. The Sun'a göre Jack Grealish, yeniden eski sevgilisine döndü.


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