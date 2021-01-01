Jabari Parker, Celtics'le anlaştı!

Boston Celtics'in, Jabari Parker ile iki yıllık bir anlaşmaya imzalamayı kabul ettiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Celtics'in Parker için bir kadro boşluğu yaratma amacıyla, pivot Moe Wagner'i serbest bıraktığını açıkladı.



Bu sezon yalnızca üç maç Sacramento Kings forması giymiş olan Parker, sırt sakatlığı, kişisel nedenler ve sağlık protokolleri nedeniyle birçok maçı kaçırmıştı.



26 yaşındaki oyuncu, 25 Mart'taki son takas tarihinde Kings tarafından serbest bırakılmadan önce, maç başına yalnızca 9.0 dakika sahada kalmıştı.



