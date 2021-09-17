İzmir derbisinde bir kaçak 🐕 pic.twitter.com/jt7yovXafv



— Sporx (@sporx) September 17, 2021

Marco Paixao: "Benim anım geldi, hep çok çalışıyorum ve anımın gelmesini bekliyordum. O an geldiğinde gerekeni yaptım." pic.twitter.com/mlRYUwYe5B



— Sporx (@sporx) September 17, 2021

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir için tarihi günlerden biri yaşandı ve Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Altay 2-1 kazandı.Göztepe, 26. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı golüyle öne geçerken, Altay'ın beraberlik sayısını 71. dakikada Kappel kaydetti. 90+3. dakikada sahneye çıkan golcü oyuncu Paixao, Altay'a önemli 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Altay'da Thaciano, 21. dakikada kullandığı penaltıda ağları sarsamadı.Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Altay puanını 9 yaparken, Göztepe 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 6. haftasında Altay deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Göztepe ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.İzmir temsilcileri, ligde son oynadıkları karşılaşmalarda ikişer değişiklik yaparak mücadeleye çıktı.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. O müsabakaya başlayan isimlerden İbrahim Öztürk ve Cesar Pinares'in derbide yerlerini Zeki Yıldırım ile Thaciano'ya bıraktı.Altay'da ilk 11'de yer alan Andre Poko ile müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Kadah, daha önce Göztepe'de forma giymişti.Geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Göztepe'nin teknik direktör Nestor El Maestro da bu müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçını tamamlayamayan Murat Paluli'nin yerine Kerim Alıcı, Adis Jahovic'in yerine ise David Tijanic forma giydi.Göztepe'de Atakan Çankaya, daha önce formasını giydiği Altay'a karşı maç içinde süre almak üzere yedek soyundu.Profesyonel liglerde 57. kez birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, üçüncü kez 17 Eylül'de karşılaştı.Süper Lig'de 17 Eylül 1967'de Alsancak Stadı'ndaki müsabaka 0-0 berabere tamamlanmış, 2. Lig'de 17 Eylül 2000'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmıştı.İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, müsabakayı Altay 2-0 galip tamamlamıştı.15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.Bornova Aziz KocaoğluHalil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk CurbayLis, Cebrail Karayel, Murat Akça (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Thiam, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 83 Björkander), Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 78 Erhan Çelenk), Thaciano (Dk. 63 Paixao), Bambaİrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 70 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atakan Çankaya), Obinna, Lourency (Dk. 46 Baku), Tijanic (Dk. 70 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Jahovic)Dk. 26 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 71 Kappel, Dk. 90+3 Paixao (Altay)Dk. 45+5 Murat Akça, Dk. 90+4 Paixao (Altay), Dk. 68 Kahraman Demirtaş, Dk. 90 Arslanagic (Göztepe)