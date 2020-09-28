Iverson, Tyronn Lue'nun üzerinden geçtiği an için: "Sevmiyorum!"

ï¿½LGï¿½Lï¿½ Vï¿½DEO

NBA efsanesi Allen Iverson, 2001 Finallerinde eski Los Angeles Lakers guardı Tyronn Lue'nun üzerinden geçtiği anı sevmediğini söyledi.Eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes ile 'All The Smoke' podcastin en son bölümünde konuk olan eski NBA süperstarı Iverson, 2001 Finallerinde Lue'ye karşı oynadığı ünlü pozisyondan şöyle bahsetti: