Iverson, Tyronn Lue'nun üzerinden geçtiği an için: "Sevmiyorum!"

NBA efsanesi Allen Iverson, 2001 Finallerinde eski Los Angeles Lakers guardı Tyronn Lue'nun üzerinden geçtiği anı sevmediğini söyledi.
Eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes ile 'All The Smoke' podcastin en son bölümünde konuk olan eski NBA süperstarı Iverson, 2001 Finallerinde Lue'ye karşı oynadığı ünlü pozisyondan şöyle bahsetti: "Size şunu söyleyeyim mi? O anı hiç sevmiyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Bana çok sorun çıkarıyordu. Beni çok rahatsız ediyordu. Çılgınca olan tarafı ise, nasıl olduğunu hiç bilmeden yapmış olmam. Onun üzerinden adım attığım anki hislerimle falan, öyle bir şey yaptığımı bilmiyordum. Sonra yıllarca bana onu taklit ettirmeye çalıştılar, ama nasıl yapacağımı bile bilmiyordum. Bazen bir şeyi ne zaman yapacağınızı bilmiyorsunuz. Maçtaki duyguları ya da neler olup bittiğini bilmiyorsunuz. O an, evet, geriye dönüp baktığınızda harikaydı, ama hoşuma giden bir şey değil."