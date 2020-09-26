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Iverson, Giannis'in Warriors'a gitmesini istiyor!

NBA efsanesi Allen Iverson, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Golden State Warriors'a gitmesini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Allen Iverson, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Golden State Warriors'a gitmesini istediğini söyledi.

Iverson yakın zamanda Stephen Jackson ve Matt Barnes ile "All The Smoke" isimli podcaste konuk oldu ve Giannis'in Warriors'a katılma konusundaki arzusunu ifade etti.

Iverson hangi oyuncularla oynamaktan hoşlanabileceğini tartışırken, Antetokounmpo'ya odaklandı. Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in ismini de veren Iverson, Giannis'in Bucks'ı Warriors için terk etmesini ne kadar istediğini pek çok kez açıkladı.

Üçlü arasındaki diyalog şu şekilde gelişti:

Iverson: "Giannis."

Jackson: "KD (Kevin Durant) diyeceğini sanıyordum."

Iverson: "Hayır, hayır, hayır! Evet. KD ile oynamayı çok isterdim. Artık Giannis'i seviyorum. Giannis'i çok seviyorum. KD'yi bir süredir görmediğim için öyle dedim. Kafayı yemişim cidden. Giannis'e saygısızlık yok. Giannis'i çok severim."

Jackson: "Umarım o da ayrılır. Golden State'e gider."

Iverson: "Onun gitmesini istediğim yer tam da orası, Golden State!

Barnes: "Fena olurdu."

Iverson: "Evet. Evet. Oraya gitmesini çok isterdim. Gitmesini istediğim yer orası. Golden State'e gitmesini isterim."


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