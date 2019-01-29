  •  
    Moses: "Bu inanılmaz, böylesini hiç görmedim"
  •  
    Benzia'dan tarihe geçen şut! 19. haftada ilk kez...
  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha; Nijeryalı forvet!..
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..

İtalya'ya giden Merih Demiral'dan elveda mesajı!

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo ile anlaşan Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor ile son maçına çıktı, karşılaşmanın ardından ise hocası Sergen Yalçın ile canlı yayında vedalaştı.

Kaynak: AA
İtalya'ya giden Merih Demiral'dan elveda mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 23:48
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor'un Ankaragücü ile oynadığı maçta son kez Alanyaspor formasını giydi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Merih Demiral, ''Sergen hocama çok teşekkür ederim, emeği çok büyük. İnşallah hocamın da Türk halkının da güvenini boşa çıkarmam ve en iyi şekilde temsil ederim.'' sözlerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: ''BİR İKİ SENEYE PREMIER LIG'E GİDER''

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ''Merih Demiral'ın önünü kesecek değiliz. Gelişime çok açık. İtalya'ya gidiyor ama bence bir iki sene içinde Premier Lig'e geçer. Milli Takım da 10-12 sene stoper aramaz.'' şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'IN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Yalçın, öte yandan 12 günlük süreçte oyuncularının fiziksel ve mental olarak yorulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Geçen hafta içeride, bu hafta dışarıda kazandık. Puan cetveline bakıldığında bu puanlara ihtiyacımız var. Önümüzde 15 maçlık uzun bir maraton bulunuyor. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur." şeklinde görüş belirtti. 

İlk yarının son 5 haftasında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın, "Bizim için zor bir periyottu. Zor maçlar oynadık. Devre arasına en erken başlayan takım biziz. Yorgunluğa rağmen oyuncularımız çok gayretli, bunu görüyoruz." dedi. 

MKE Ankaragücü'ne de değinen Yalçın, "Ankaragücü'nün içinde olduğu durumu biliyoruz. İnşallah onlar da kısa sürede bu süreci atlatırlar. Köklü ve önemli bir camia. Arkasında inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Umuyorum bir an önce toparlanırlar." diye konuştu. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için