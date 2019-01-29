İtalya'ya giden Merih Demiral'dan elveda mesajı!

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'ya transfer olan, Aytemiz Alanyaspor'un Ankaragücü ile oynadığı maçta son kez Alanyaspor formasını giydi.Karşılaşmanın ardından konuşan Merih Demiral, ''Sergen hocama çok teşekkür ederim, emeği çok büyük. İnşallah hocamın da Türk halkının da güvenini boşa çıkarmam ve en iyi şekilde temsil ederim.'' sözlerini kullandı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ''Merih Demiral'ın önünü kesecek değiliz. Gelişime çok açık. İtalya'ya gidiyor ama bence bir iki sene içinde Premier Lig'e geçer. Milli Takım da 10-12 sene stoper aramaz.'' şeklinde konuştu.Yalçın, öte yandan 12 günlük süreçte oyuncularının fiziksel ve mental olarak yorulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Geçen hafta içeride, bu hafta dışarıda kazandık. Puan cetveline bakıldığında bu puanlara ihtiyacımız var. Önümüzde 15 maçlık uzun bir maraton bulunuyor. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur." şeklinde görüş belirtti.İlk yarının son 5 haftasında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın, "Bizim için zor bir periyottu. Zor maçlar oynadık. Devre arasına en erken başlayan takım biziz. Yorgunluğa rağmen oyuncularımız çok gayretli, bunu görüyoruz." dedi.MKE Ankaragücü'ne de değinen Yalçın, "Ankaragücü'nün içinde olduğu durumu biliyoruz. İnşallah onlar da kısa sürede bu süreci atlatırlar. Köklü ve önemli bir camia. Arkasında inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Umuyorum bir an önce toparlanırlar." diye konuştu.