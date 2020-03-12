İtalya'da playoff ve playout sistemi geliyor

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen sezonun kaderini belirlemek üzere playoff ve playout modelinin kullanılabileceğini açıkladı.3 Nisan'a kadar liglerin durdurulduğu İtalya'da, sürenin uzatılması durumunda bu sistemi kullanabileceklerini söyleyen başkan, "Umarız ki sezon planlandığı şekilde sonuçlanır. 3 Nisan'da maçlara devam etmemiz durumunda, ertelenen maçları yerleştirmek için boşluklara ihtiyacımız var.Sonrasında federasyon, UEFA'ya gelecek sezon Avrupa Kupalarında oynayacak takımları iletecektir" ifadelerini kullandı.İtalya'da ligin ilk 4 sırasında Juventus, Lazio, Inter ve Atalanta yer alırken, son 4 sırada ise Lecce, Genoa, SPAL ve Brescia bulunuyor.