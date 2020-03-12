İtalya'da playoff ve playout sistemi geliyor

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina koronavirüs nedeniyle duran ligde sonucu playoff ve playout sistemiyle belirleyebileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
İtalya'da playoff ve playout sistemi geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 12:49
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen sezonun kaderini belirlemek üzere playoff ve playout modelinin kullanılabileceğini açıkladı.

3 Nisan'a kadar liglerin durdurulduğu İtalya'da, sürenin uzatılması durumunda bu sistemi kullanabileceklerini söyleyen başkan, "Umarız ki sezon planlandığı şekilde sonuçlanır. 3 Nisan'da maçlara devam etmemiz durumunda, ertelenen maçları yerleştirmek için boşluklara ihtiyacımız var. Şampiyonu ve düşecek takımları belirlemek üzere playoff ve playout maçları oynatma düşüncesi var. İlk 4 sıradaki takım şampiyonluk için playoff, son 4 sıradaki takımı da kümede kalma yolunda playout oynayabilir. Sonrasında federasyon, UEFA'ya gelecek sezon Avrupa Kupalarında oynayacak takımları iletecektir" ifadelerini kullandı.

İtalya'da ligin ilk 4 sırasında Juventus, Lazio, Inter ve Atalanta yer alırken, son 4 sırada ise Lecce, Genoa, SPAL ve Brescia bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için